PM DECLARES MOUNT SALEM FIRST ZONE OF SPECIAL OPERATIONSPM DECLARES MOUNT SALEM FIRST ZONE OF SPECIAL OPERATIONSMORE CORPORATE ENTITIES URGED TO PROVIDE JOBS FOR VULNERABLE YOUTH (JIS)MORE CORPORATE ENTITIES URGED TO PROVIDE JOBS FOR VULNERABLE YOUTH (JIS)ZOSO MEDIA PROTOCOL RELEASED (JIS)35,000 PIECES OF FURNITURE BEING DISTRIBUTED TO SCHOOLS (JIS)35,000 PIECES OF FURNITURE BEING DISTRIBUTED TO SCHOOLS (JIS)TPDCo EXPANDING TEAM JAMAICA PROGRAMME (JIS)LEGAL AID COUNCIL ENSURING ACCESS TO JUSTICE FOR ALL (JIS)TPDCo TO ESTABLISH CRAFT DEVELOPMENT INSTITUTE (JIS)GARBAGE DISPOSAL SITE OPENS IN NORWOOD (JIS)FINANCE MINISTER WANTS SELF-FINANCING PUBLIC BODIES TO PROVIDE SCHOLARSHIPSGOV’T TARGETING INCREASED USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONGOV’T TARGETING INCREASED USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONTEF PROVIDES ADDITIONAL $350M FOR EXIM BANK LOAN FACILITYTEF PROVIDES ADDITIONAL $350M FOR EXIM BANK LOAN FACILITYFIRST ZONE OF SPECIAL OPERATIONS TO BE DECLARED WITHIN DAYS – CHUCKNORTH-SOUTH HIGHWAY OPENS OPPORTUNITIES FOR PORT ROYAL – FINANCE MINISTERNORTH-SOUTH HIGHWAY OPENS OPPORTUNITIES FOR PORT ROYAL – FINANCE MINISTERPIOJ REPORTS GROWTH OF ECONOMYPROCEEDS FROM RUN/WALK TO UPGRADE TRELAWNY INFIRMARYPROCEEDS FROM RUN/WALK TO UPGRADE TRELAWNY INFIRMARYPROCEEDS FROM RUN/WALK TO UPGRADE TRELAWNY INFIRMARYEDUCATION MINISTRY ROLLS OUT PILOT RURAL SCHOOL BUS SYSTEM SEPTEMBERGOVERNMENT TO IMPLEMENT PRE-SHIPMENT INSPECTION PROCESS FOR IMPORTED USED VEHICLESGOVERNMENT TO IMPLEMENT PRE-SHIPMENT INSPECTION PROCESS FOR IMPORTED USED VEHICLESPARENTS URGED TO HAVE CHILDREN FULLY VACCINATEDJ. WRAY AND NEPHEW FOUNDATION LAUDED FOR INVESTMENT IN EDUCATIONJ. WRAY AND NEPHEW FOUNDATION LAUDED FOR INVESTMENT IN EDUCATIONJ. WRAY AND NEPHEW FOUNDATION LAUDED FOR INVESTMENT IN EDUCATIONBARTLETT GIVES $10 MILLION FROM SCHOLARSHIP FUND TO HELP STUDENTSTPDCo IMPLEMENTS MEASURES TO PREVENT TOURIST HARASSMENTTPDCo IMPLEMENTS MEASURES TO PREVENT TOURIST HARASSMENTMORE CUBAN TEACHERS ARRIVEMORE CUBAN TEACHERS ARRIVERURAL EDUCATORS READY FOR NEW SCHOOL YEARPRIME MINISTER RECEIVES LEADERSHIP AWARDPRIME MINISTER RECEIVES LEADERSHIP AWARDMANPOWER AWARDS BURSARIES TO GSAT STUDENTS (JIS)MANPOWER AWARDS BURSARIES TO GSAT STUDENTS (JIS)EDUCATION MINISTER REITERATES THAT PARENTS’ CONTRIBUTION IS NOT COMPULSORYGOVERNMENT COMMITTED TO PEACEFUL AND ORDERLY SOCIETY – HOLNESSGOVERNMENT COMMITTED TO PEACEFUL AND ORDERLY SOCIETY – HOLNESSFORMER JIS EMPLOYEE GOES TO READING UNIVERSITY ON CHEVENING SCHOLARSHIPWATER SHOP TO BE BUILT IN MARLIE HILL, SOUTH MANCHESTERWATER SHOP TO BE BUILT IN MARLIE HILL, SOUTH MANCHESTERSECURITY GUARDS URGED TO REGISTER FOR HEALTH INSURANCE SCHEMEMinister Samuda Tours B and D Trawling LimitedMinister Samuda Tours B and D Trawling LimitedMinister Samuda Tours B and D Trawling LimitedPages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...